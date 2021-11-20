Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan Müftülüğüne ise Hayri Erenay atandı.

Mustafa Topal kimdir? Mustafa Topal nereli kaç yaşında? Mustafa Topal nerede görev yaptı?

Mustafa Topal 1963 yılında Aksaray’da doğdu. İlk tahsilini kendi köyü Aksaray merkeze bağlı Boyalı’da yaptı. 1983 yılında Niğde’de İmam Hatip Lisesini tamamladı. 1987 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1988 yılı Ocak ayında Antalya Gebizli Eğitim Merkezi’nde kursiyer İmam-Hatip olarak ilk görevine başladı. Aynı yıl Mart ayında Konya İli Ilgın İlçesi’ne Vaiz olarak atandı. Vaizlik görevi esnasında hafızlığını tamamladı. 1992 yılında Aksaray İli Sarıyahşi İlçesi’ne Müftü olarak atandı. 1996 yılında Almanya’ya Din Görevlisi olarak görevlendirildi. 2002 yılında Almanya dönüşü Gümüşhane Müftü Yardımcılığına atandı. 2004 yılında Mersin İli Bozyazı İlçesi’ne, 2007 yılında aynı İl Erdemli İlçesi’ne, 2012 yılında da Antalya İli Alanya İlçesine atandı. 3 Ağustos 2018 tarihinde Bozüyük İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. 20 Kasım 2021 tarihinde Bingöl İl Müftüsü olarak atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.