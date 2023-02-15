Mustafa Şentop'tan takdir toplayan hareket

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefonla bağlandı.

Deprem bölgesinde olduğunu ve yayına Şanlıurfa'dan bağlandığını kaydeden Şentop, yarın da depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarına devam edeceğini aktardı..

Başsağlığı temennisini ileten Şentop, "Devlet ve millet olarak tek yürek oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Geçen hafta 3 maaş bağışlamıştım. Bu kampanya kapsamında bir maaşımı daha bağışlıyorum" dedi.

Şentop, tek yürek olunarak bu zor dönemin aşılacağını vurguladı.