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Gündem

Mustafa Şentop'tan "Srebrenitsa" mesajı: Katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Şentop mesajında, "Srebrenitsa’daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 20:43:00 - 2020-07-11 21:46:02

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Şentop, mesajında, "Srebrenitsa'daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti. Topraklar ölüm tarlalarına dönüştü, yürekler yandı. İnsan olmanın asgari vicdanını taşımayanların maskelerinin düştüğü yerdir Srebrenitsa" değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

ali

iciliskimiz Ayasofyaya karisan, Avrupanin gobeginde 1995 teki musluman oldugu icin HRISTIYAN IRKCI TERORISTLERIN SOYKIRIMINA SES CIKARMADAN DESTEKLEYEN VE HATTA AKTIF KATKIDA BULUNARAK TV DEN CANLI YAYINLANAN BOSNAK SOYKIRIMINA VE MOSTAR KOPRUSU VD DUNYA MIRASI ISLAM ESERLERININ IMHA EDILMESINE "ORTAK OLAN BATI ZALIMLIGI, AVRUPA INSAN VE ISLAM DUSMANLIGI ORTACAG ENGISIZYON UYGARLIGIDIR...HEPSI SUCLUDUR! AFRIKADAN SONRA, SREBRENICA SOYKIRIMI, HITLER NAZI KULTURU GERCEK AVRUPADIR!
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ahmet

muslumanlar bu kadar zalim.olmadi tarihin hicbir doneminde... zulmun soykirimin irkciligin oldurmenin ANAVATANI ISLAM DUSMANI BATIDIR(ISRAIL -RUSYA-CIN DAHIL!)
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