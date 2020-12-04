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Siyaset Mustafa Şentop'tan Fransa'ya Dağlık Karabağ tepkisi
Siyaset

Mustafa Şentop'tan Fransa'ya Dağlık Karabağ tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi'nin hükümete, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasına ilişkin, "Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:51:00 -
Mustafa Şentop'tan Fransa'ya Dağlık Karabağ tepkisi

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi'nin hükümete, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir devlet veya bir kurumun, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopması, sadece temelsiz hislerle kararlar vermesi halinde oyun dışı kalacağını, sözü ve kararının ciddiye alınmaz hale geleceğini belirten Şentop, "Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir. Devlet olarak tanınmak bu kadar kolaysa, devlet olmaktan çıkmak da böyle kolay olmalı. Fransa Milli Meclisi, parlamento olarak ciddi bir muhatap olma vasfını kaybetmiştir." açıklamasını yaptı.

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