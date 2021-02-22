Mustafa Şentop noktayı koydu: Enis Berberoğlu ile Ömer Faruk Gergerlioğlu kıyaslanamaz

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Mecli Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Yargıtay tarafından onan cezaya değinen Şentop, "AYM'nin Enis Berberoğlu kararıyla Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı arasında birtakım kıyaslamalar yapılıyor. Aynı mahiyette bir durum söz konusu değil." dedi.

'Berberoğlu ile Gergerlioğlu'nun durumu kıyaslanamaz'

Milletvekilliği dokunulmazlığına ilişkin önemli detaylara dikkat çeken Şentop, "Dokunulmazlık var ama dokunulmazlığın iki istisnası var. Birisi, ağır cezada suçüstü halinde dokunulmazlık olmaz. Bir milletvekili ağır cezalık suç işlerken suçüstü yakalandığı zaman dokunulmazlık işlemez. İkincisi ise Anayasa'nın 14. maddesinde belirlenen suçlarla ilgili bir yargılama, soruşturma; milletvekili seçilmeden başladıysa o zaman da dokunulmazlık söz konusu değildir." ifadelerini kullandı. "Bir milletvekilinin seçimde dokunulmazlık kazanması durumu, Enis Berberoğlu'nda vardı." diyen Mustafa Şentop, "Burada ise dokunulmazlığın kazanılması durumu yoktur. Anayasa hükmü, böyle bir soruşturma varsa burada dokunulmazlık kazanılamaz diyor. Dolayısıyla birbiriyle kıyaslanabilir hususlar durumlar değil. Bu bakımdan Meclis'e geldiği zaman hukukçu arkadaşlarımızla görüşerek, bu konuda bir karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

'Cezalandırılmasında bir isabetsizlik görülmemiştir'

HDP'li Gergerlioğlu'nun hapis cezasını onayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da şu açıklama yapılmıştı:

"Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir."