Mustafa Şentop: Bir çözüm yolu bulunabilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı. Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir." diye konuştu.

Filistinli tutukların durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Şentop, ''İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail Meclis Başkanı'na bir mektup gönderdim" diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Şentop, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye ilişkin soruya, "Uluslararası sözleşme ile kadına karşı şiddetin önlenmesini birbirine eşitlemek doğru değil dedim. Mesela İngiltere'de sözleşmeyi onaylamamışlar. İmzalamayan ülkeler var mesela. Bunlar kadına karşı şiddeti önemsemiyor mu? Sözleşmenin bunları azaltıcı bir etkisi olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz" yanıtını verdi.