Mustafa Şen canlı yayında son anketi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan rekor kırdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Mustafa Şen, son oy oranlarını açıklayarak, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 52 çıkıyor. Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat ile Gece Görüşü programında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Mustafa Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: İsveç'i kınamamın en ağırı ile kınıyorum. Elbette halklara bir şey demiyorum. İsveç yönetimi buna izin vermesi ile bizzat bunu yapmış gibidir ve saygıyı hak etmez.

Seçim ne zaman olacak?

Bir pazar aniden ansızın olabilir, bilmiyorum. Bu net değil, çalışılıyor. 10 tane pazar var. Bu pazarlardan biri 18 Haziran'dır. Hepsi çalışılacak. 9 Nisan'dan önceki bir tarihte seçim yapmaya kalkarsanız bu yeni son yapılan seçim kanunundaki değişikliğini uygulayamamış olursunuz. 18 Haziran tarihi ihtimali düşük olmak üzere bir seçenek hala. Sınav var, hac mevsimi var. Ondan daha uygun haftalar var. Bir yere karar verilir.

Bu bir erken seçim çalışması değil o yüzden bir Meclis feshi söz konusu değil. Kriz zamanlarında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl işe yaradığını gördük. Seçimin erken yapılması önemli değil. Önemli olan istikrarlı bir şekilde beş sene sonunda seçim olması.

"Biz AK Parti olarak adım adım yükseliyoruz"

Cumhurbaşkanımız'ın yüzde 52, Cumhur İttifakı'nın 50'nin üzerinde. AK Parti olarak bizim oy oranımız yüzde 41-42. Oy oranlarımız 34'e düştüğünde bu ekranlarda çıkıp bunu da söyledim. Doğru neyse onu söylerim. Bizim söylediğimiz doğruya doğrudur. Biz AK Parti olarak adım adım yükseliyoruz. Bunun gereklerini yerine getiriyoruz. AK Parti yapı sökümü yapmıştır siyasette. Yıkmadan yeniden inşa etmiştir.

"Onlar için demokrasi kendi bildiklerini halkın kabul etmesi"

Darbeci generalleri alkışlamaya alışık oldukları için demokrat askerlerin başkomutanlarını alkışlamasını anlayamazlar. Çünkü demokrasiyi anlayamıyorlar. Onlar için demokrasi kendi bildiklerini halkın kabul etmesi.

"Zihinsel olarak 2028 seçimleri planlıyoruz biz şimdiden"

Bir parti 2028 seçimlerine hazırlanıyor. 2053'e kadar bütün bakanlıklar ne yapacağını, sıfır emisyonla nasıl neyi yapacağını biliyor şu an. Bakın biz 2053'ü planlıyoruz. 3 ay 5 ay sonra aday yapacağınız kişiyi daha bilmiyorsunuz, biz seçimi gün gün planlıyoruz. Zihinsel olarak 2028 seçimleri planlıyoruz biz şimdiden.

"2. sırada Kılıçdaroğlu var"

Her aday adayı, kendisini aday olarak görür. Bu öz saygının gerekliliğidir. Ama oradaki mertebeyi iyi ayarlamak lazım. Anketlerde cumhurbaşkanımızın 3,4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada Kılıçdaroğlu var.

Bu aylarda bu tipleri çok görürsünüz. Seçimden bir hafta sonra yoklar, göremezsiniz. 10 puan aşağıdan, 5 puan aşağıdan dezenformasyonu yapıyor. Seçimden sonra dediği gibi çıkmıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanıyor. Diyor ki '2 puan fark olur.' Ben bu arkadaşların ipliğini pazara çıkarıyorum. Onların anketlerinde kazanamıyordu AK Parti, ne oldu? Yine kazandı. Dün yalan söyleyene bugün neden inanayım. Rakamları görünce, sonuç tablosundan nerelerle oynadıklarını görüyorum.

"Altılı 'masal' tarafından bakan tabi başka türlü görülebilir"

AK Parti olarak ikinci tur diye bir ihtimal görmüyoruz ancak kamu otoritesi bu hesabı yapmak zorunda. Böyle bir şey olursa ikinci turun resmi tarihe gelmiyor olması lazım. Ben ikinci tur diye bir ihtimal görmüyorum. Biz AK Parti olarak Erdoğan'ı aday göstereceğiz. Altılı 'masal' tarafından bakan tabi başka türlü görülebilir.

Her ittifak kendini büyütmeye çalışmalıdır bunu her zaman söylüyorum. Ne kadar büyütürsek o kadar iyi. Başkanlık sistemi oturduğunda iki çark olacak. Sağcılık solculuk değil. 21. yüzyılda başka bir dünyadayız. İdeolojileri de yapısökümüne uğratıyoruz. Cumhurbaşkanımız hep diyor "Biz muhafazkar devrcimleriz." Biz bu ülkenin duvarına tuğla koymak isteyen insanların partisine bakmayız.