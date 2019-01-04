Mustafa Selman İçelli kimdir | nerelidir?

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti İzmir Menderes Belediyesi Başkan Adayı olacağı iddia edilen Mustafa Selman İçelli'nin kim olduğu araştırılıyor. 4 yıldan bu yana Tire Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi olarak görev yapan İçelli, 2004-2009 yılları arası Ak Partili Tire Belediye Başkanı olan Mehmet Sıtkı İçelli’nin kardeşi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Mustafa Selman İçelli'nin Ak Parti Tire ilçe başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. İşte Mustafa Selman İçelli hakkında merak edilen detaylar...

Mustafa Selman İçelli kimdir?

1973 Tire doğumlu olan Mustafa Selman İçelli, İlkokulu Cumhuriyet İlkokulunda orta ve liseyi eğitimini Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesinde tamamladı. İçelli vatani görevinin ardından aile şirketi olan Atatürk Caddesi’ndeki Güneş Giyim Konfeksiyon mağazasında çalışmaya başladı.

2010 yılındaki kongrede Ak Parti Tire İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Mustafa Selman İçelli, 2014 Yılı yerel seçiminde yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek Tire Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi adayı oldu.

4 yıldan bu yana Tire Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi olarak görev yapan İçelli, 2004-2009 yılları arası Ak Partili Tire Belediye Başkanı olan Mehmet Sıtkı İçelli’nin kardeşi.

Mustafa Selman İçelli, Gülin İçelli ile evli ve Elif isminde bir kızı var.