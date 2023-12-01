Mustafa Sayılgan kimdir?

Sivil toplum faaliyetlerine Ortaokul yıllarımdan itibaren Milli Gençlik Vakfı(MGV) ve İmam hatipliler derneğinde (BİHMED) başladı. Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Birlik Vakfı gibi kuruluşların dernek faaliyetleri içerisinde bulunmakta. Bursa’da Eğitime Destek Platformu(9’lu koordinasyon)’nun uzun yıllar başkan yardımcılığı /sekreterlik görevlerinde bulundu. Farklı branşlarda 1100 lisanlı sporcusu olan Akçağlayan Gençlik ve Spor Klubü’nün kurucu başkanı. Halen Bihmed’de başkan yardımcılığı ve ÖNDER genel merkez teşkilat komisyonunda koordinatörlük görevinde bulunmakta. Medrese usulü İslami ilimler üzerine çalışma yapan İslami İlimler Derneği (İHYAM)’nin başkanlığını yürütmekte. 2017-2021 yılları arasında Bursa İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. Türkiye’nin demografik yapısını barındıran Bursa’da hemşehrileri ve hemşehri dernekleri ile ilişkileri noktasında sivil toplumun içinden gelen biri olarak partinin Sivil Toplum Kuruluş (STK) ayağını ve “kuruluşlar”ın sıkıntılarının çözümü ve yaptıkları proje, organizasyonlara siyasi destek hususunda köprü vazifesi görmeye gayret ediyor. Bunun dışında Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği(MTTB), YediHilal, Genç Birlik Vakfı gibi kuruluşlarındaki her yaştaki gençlerle birlikte olmaya özen göstermekte. ŞENER markası ile 8000 m2 alanda 105 personelle helva başta olmak üzere şekerli gıda alanında üretim yapan aile firmasında yönetici olarak görev yapmakta. Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Burhan SAYILGAN Yıldırım/BURSA’da MGV’nin kuruluş ve teşkilatlanmasında yer aldı. Uzun yıllar Bursa Müsiad başkan yardımcılığı yaptı. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platform başkanlığını yaptı. Hali hazırda Bursa IHH İnsani Yardım Vakfı’nda başkan vekili ve Bursa Sanayi Ticaret Odası Gıda Komite başkanlığı görevine devam etmektedir.