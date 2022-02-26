  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mustafa Sarıgül'ün saçı takma mı? İlk defa açıkladı
Gündem

Mustafa Sarıgül'ün saçı takma mı? İlk defa açıkladı

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, "Saçınız takma mı?" sorusunu ilk kez cevapladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 16:33:00 - 2022-02-26 16:33:25
Mustafa Sarıgül'ün saçı takma mı? İlk defa açıkladı

 

Ekşi Sözlük'te kullanıcıların sorularını yanıtlayan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül cevaplarıyla olay oldu. Bir kullanıcının "%0,5 oyu göremeyeceğinizi iddia ediyorum benimle iddiaya girer misiniz?" sorusuna Sarıgül "Evet evlat seninle iddiaya girerim. Benim için yıllarca milletvekili olamaz dediler, oldum. Belediye başkanı olamaz diyenler oldu. Sen yükseltmişsin, teşekkür ederim. '0.01 alamaz' diyenler oldu. Teşekkür ederim sana :)" yanıtını verdi.

"Vallahi hiç takma değil"

"Saçınız takma mı?" sorusu karşısında Sarıgül "Hiç takma makma hali yok. Zımba gibi yerinde duruyor vallahi. Hiç takma değil haberin olsun" diye konuştu. 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay