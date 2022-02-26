Mustafa Sarıgül'ün saçı takma mı? İlk defa açıkladı

Ekşi Sözlük'te kullanıcıların sorularını yanıtlayan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül cevaplarıyla olay oldu. Bir kullanıcının "%0,5 oyu göremeyeceğinizi iddia ediyorum benimle iddiaya girer misiniz?" sorusuna Sarıgül "Evet evlat seninle iddiaya girerim. Benim için yıllarca milletvekili olamaz dediler, oldum. Belediye başkanı olamaz diyenler oldu. Sen yükseltmişsin, teşekkür ederim. '0.01 alamaz' diyenler oldu. Teşekkür ederim sana :)" yanıtını verdi.

"Vallahi hiç takma değil"

"Saçınız takma mı?" sorusu karşısında Sarıgül "Hiç takma makma hali yok. Zımba gibi yerinde duruyor vallahi. Hiç takma değil haberin olsun" diye konuştu.