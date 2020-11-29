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Siyaset Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi belli oldu! İttifak açıklaması geldi
Siyaset

Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi belli oldu! İttifak açıklaması geldi

Mustafa Sarıgül tarafından kurulacak yeni partinin ismi belli oldu. Sarıgül, yeni partiyle ilgili ittifak açıklaması da yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:10:00 - 2020-11-29 10:15:31
Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi belli oldu! İttifak açıklaması geldi

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için hazırlıklarını sürdüren Mustafa Sarıgül'ün partisinin adının Türkiye Değişim Partisi (TDP) olarak belirlendiği öğrenildi.

Tarih verdi

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Sarıgül, yeni partiyi Aralık ayında kuracaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

Yeni kurulacak partinin 'Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Sarıgül, "Birinci turda her partinin adayını çıkarmasını istiyoruz. Parlamento seçimlerinde de ittifak düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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