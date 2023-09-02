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Siyaset Mustafa Sarıgül’ün oğluyla ilgili şok iddia! O partiden belediye başkan adayı olacak
Siyaset

Mustafa Sarıgül’ün oğluyla ilgili şok iddia! O partiden belediye başkan adayı olacak

Yeniakit Publisher
2023-09-02 10:51:00 -
Mustafa Sarıgül’ün oğluyla ilgili şok iddia! O partiden belediye başkan adayı olacak

CHP'deki değişim tartışmalarının peşinden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalar yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül de belediye başkanlığı adaylığı için kolları sıvadı.

CHP'deki değişim tartışmalarının peşinden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalar yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül de belediye başkanlığı adaylığı için kolları sıvadı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu süreçte adaylık için birden fazla kez görüşme gerçekleştiren Emir Sarıgül İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu CHP liderine de ifade etti.

Kılıçdaroğlu Sarıgül’e adaylık için çalışmalarını yapması gerektiğini söyledi. Sarıgül’ün kısa bir süre içerisinde Şişli Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.

Seçimlerin peşinden ilk şehir ziyaretlerinden birini Erzincan’a gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Mustafa Sarıgül’ün yanı sıra Emir Sarıgül de eşlik etmişti.
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Babası da Şişli Belediye Başkanlığı yapmıştı

Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül de 1999 yılından 2014 yılına kadar Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. 2014 Yerel Seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, başkanlığı AK Parti adayı Kadir Topbaş'a kaybetmişti.

Mustafa Sarıgül, 2019 Yerel Seçimlerinde ise Demokratik Sol Parti'den (DSP) Şişli Belediye Başkan adayı olmuştu. Sarıgül yüzde 28,89 oyla ikinci olurken, seçimi yüzde 48,49 oyla CHP'nin adayı Muammer Keskin kazanmıştı.

 

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Yorumlar

Millet

Bakalım buna aslan sosyal demokratlar ne diyecek. İşte tam da demokrasi budur mu diyecekler.

aturan

su ...ler bıle sıyasette bır yere gelıyor kanıma dokunuyor
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