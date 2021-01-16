Mustafa Sarıgül'ün mallarına haciz geldi

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'ün, İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ortaya çıktı.

Neyi var neyi yok haciz geldi

Borç sonrası Mustada Sarıgül'ün Ankara'nın Etimesgut ve Çankaya ilçeleriyle, İstanbul Şişli'de olmak üzere toplamda 6 eve haciz kararı getirildi.

Birçok ev ve arsa hakkında haciz kararı

Evlerin yanı sıra Ankara Altındağ, İstanbul Büyükçekmece ve son olarak da Erzincan'ın İliç bölgesinde toplamda 23 arsa, haciz getirilen malların içinde yer aldı. Son olarak İcra kararı çıkarılan malların arasına AUDİ marka otomobil de girdi.