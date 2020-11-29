Mustafa Sarıgül’ün kuracağı partinin ismi ne? Mustafa Sarıgül partiyi ne zaman kuruyor?

CHP’de siyaset yaptı olmadı, CHP’den istifa edip DSP’ye geçti burada da dikiş tutturamadı. Kimden mi bahsediyoruz CHP eski Şişli Belediye Başkanı, 31 Mart yerel seçimlerinde DSP’den aday olan Mustafa Sarıgül’den tabiki. Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi’ni aktif ederek partileşme sürecine girmişti. Yaptığı açıklamada CHP'ye ateş püsküren Sarıgül, CHP'nin mirasçisi olmadığını söyledi ve ekledi: " Yeni CHP'nin görüşlerini doğru bulmuyorum. CHP, sadece sahillerin partisi. Karamollaoğlu ile görüş ayrılıklarına sahibim. Bir araya geleceğimi sanmıyorum."

Mustafa Sarıgül’ün kuracağı partinin ismi ne?

Mustafa Sarıgül şimdi de partinin adını ve kurulacağı tarihi açıkladı. Solak medyaya transfer olan İsmail Saymaz, Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı Türkiye Değişim Partisi (TDP) olacak ve Sarıgül partiyi aralık ayanında parti kuracağını açıkladı. İsmail Saymaz, TDP'nin, CHP'nin mirasçısı ve sol bir parti olmayacağını ve ittifaklara katılmayacağını yazdı. İşte İsmail Saymaz'ın Mustafa Sarıgül röportajından bazı bölümler:

“CHP, sadece sahillerin partisi. Biz bütün Türkiye'yi kucaklamak istiyoruz. Kimsenin sofrasından pay almak istemiyoruz. Vatan sofrası kurmak istiyoruz. CHP'nin mirasçısı değiliz. Ben eski CHP'liyim. Yeni CHP'nin görüşlerini doğru bulmuyorum. Birinci turda her partinin adayını çıkarmasını istiyoruz. Parlamento seçimlerinde de ittifak düşünmüyoruz. Başka bir şey söylemek isterim: CHP'nin HDP ile görüşleri uyuyor mu? Veya CHP ile Temel Karamollaoğlu'nun görüşleri ne kadar uyabiliyor ki bir araya geliyorlar? Birbirini sevmeyen, dünya görüşleri uymayanlar siyaset için bir araya geliyorlarsa biz bu oyunu bozacağız. İttifak sadece iktidarın işine gelir.”