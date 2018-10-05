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Mustafa Sarıgül'ü üzecek haber! 2 liraya peşkeş çektiği bina iade edildi

Şişli Belediyesi tarafından Mustafa Sarıgül döneminde, Bilgi Üniversite'sine 2 liraya satılan Kuştepe Kampüsü belediyeye iade edildi.

05 Ekim 2018 Cuma 14:36
Mustafa Sarıgül'ü üzecek haber! 2 liraya peşkeş çektiği bina iade edildi

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Bilgi Üniversitesi'ne 2 lira karşılığı satılan Kuştepe Kampüsünün belediyeye iade edilmesiyle ilgili davada yeni bir aşamaya gelindiğini belirterek, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, Mecidiyeköy Mahallesinde bulunan 9067 ada 1-2 parselde bulunan 10 bin metrekare kapalı alana sahip 8 katlı binanın, 2018/27 sayılı kararı ile Şişli Belediyesi'ne iadesini onayladı." dedi.

Şişli Belediye Meclisi 2018 Yılı Ekim Ayı Toplantısı'nın İkinci Birleşimi sonrası basın açıklaması yapan İnönü, Şişli Belediyesi'ne ait taşınmazın, 9 Haziran 2011'de çıkartılan 164 sayılı belediye meclisi kararı ve 10 Nisan 2012'de imzalanan protokol gereği, 7 Mayıs 2012'de 2 lira karşılığında Bilgi Üniversitesi'ne satıldığını hatırlattı.

Hayri İnönü, "Bilgi Üniversitesi'ne 2 lira karşılığı satılan Kuştepe Kampüsünün belediyeye iade edilmesiyle ilgili davada yeni bir aşamaya gelindi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, Mecidiyeköy Mahallesinde bulunan 9067 ada 1-2 parselde bulunan 10 bin metrekare kapalı alana sahip 8 katlı binanın, 2018/27 sayılı kararı ile Şişli Belediyesi'ne iadesini onayladı." ifadelerini kullandı.

İnönü, 2014'te belediye başkanlığı görevine geldikten sonra 2016'da İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tapu iptali ve tescil davası açtığını ve davanın 4 Temmuz 2017'de 2016/322 esas ve 2017/ 2069 karar sayılı dosyalarla belediye lehine sonuçlandığını kaydetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'nin Esas No: 2018/27 ve 2018/1082 sayılı kararı ile taşınmazın belediyeye iadesine bir adım daha yaklaşıldığını vurgulayan İnönü, "Şişli'nin mallarının Şişli'ye iade edilmesi için başlattığım mücadelenin başarıya ulaşmasına bir adım daha yaklaştığımız için mutluyum. Partim adına ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışım gereği başlattığım mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğim." diye konuştu.

"Adaylık başvurumu önümüzdeki hafta yapacağım"

Yerel seçimlerde yeniden aday adayı olacağını belirten Hayri İnönü, şöyle devam etti:

“Şişlilere bir söz verdim. Toplam büyüklükleri 92 bin 276 metrekare olan, milyonlarca dolar değerindeki, 10 taşınmaz Şişli'ye iade edilene kadar mücadelemi sürdüreceğim. 2016 yılı ocak ayında başlattığım hukuk mücadelesinde önemli kazanımlar elde ettik. İdare mahkemesinden 13, bölge mahkemesinden 6 ve Danıştay'dan çıkan 18 karar da Şişli'nin lehine sonuçlandı. Süreç olumlu bir biçimde devam ediyor. Çok da uzun olmayan bir tarihte kesin sonuçları alacağımızdan eminim. Şişli'nin malı Şişli’ye iade edilene kadar belediye başkanlığına devam etmek için adaylık başvurumu önümüzdeki hafta yapacağım."

"Mustafa Bey'in aday aday olması en büyük hakkı"

Şişli'ye yeniden aday olan Mustafa Sarıgül'ün kendisine yönelik eleştirilerin sorulması üzerine İnönü, "Mustafa Bey, şu anda partimizin üyesi. Belediye başkanlığına aday adayı olmak onun hakkı. Demokratik hakkını kullanıyor. Hepinizin yakından bildiği gibi değişik bir tarzı var. Bunu değiştirmemiz mümkün değil, onu böyle kabul edeceğiz. Kendisine başarılar, diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:36
  1. İstanbul
  2. Şişli Belediyesi
  3. Mustafa Sarıgül

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