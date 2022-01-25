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Siyaset Mustafa Sarıgül'den Trump bombası
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den Trump bombası

Tiktok'ta çektiği tamamen kurgu videolarla oy toplamaya çalışan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, şimdi de ABD eski Başkanı Donald Trump açıklamasıyla gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 08:25:00 -
Mustafa Sarıgül'den Trump bombası

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Melih Altınok'un A Haber'de sunduğu Sebep Sonuç'a konuk oldu.

2010 yılında CHP'de Deniz Baykal'ın bir kaset operasyonuyla partiden gittiğini söyleyen Sarıgül, Kılıçdaroğlu döneminde muhalefetin seçmeni iyi okuyamadığını belirtirken, CHP'nin refomlara ayak uyduramadığını ifade etti.

Türkiye'de Türk - Kürt ayrımı yapanların ve ABD'nin kalleş olduğunu söyleyen Sarıgül, "Biden Türkiye'nin iç işlerine karışamaz. Türkiye'deki demokrasinin üzerinden elini çeksin." ifadelerini kullandı.

Sarıgül diğer yandan önümüzdeki günlerde ABD eski Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu.

HDP'ye ilişkin de açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Terörle iç içe bir HDP'yi doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

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