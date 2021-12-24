  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mustafa Sarıgül'den Putin'e sert tepki
Gündem

Mustafa Sarıgül'den Putin'e sert tepki

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ekonomisine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 20:14:00 - 2021-12-24 20:14:52
Mustafa Sarıgül'den Putin'e sert tepki

 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarına tepki gösterdi. Kütahya'da esnaf ziyareti yapan Sarıgül, basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, "Biz kendi iktidarımızı Türkiye'de istediğimiz gibi eleştiririz. Özeleştirilerimizi yaparız ama Rusya devlet başkanının Türkiye ekonomisine müdahale etmesini hoş karşılamayız, demokratik bulmayız. Biz nasıl dış ülkelerin ekonomisine karışmıyorsak Rusya devlet başkanı da Türkiye'nin ekonomisine asla müdahale etmemelidir. Rusya devlet başkanının ülkemiz ekonomisiyle ilgili yaptığı sözler hoş karşılanmamıştır. Bunu Türkiye Değişim Partisi olarak doğru bulmayız. Biz bir kez daha Rusya ekonomisine, Rusya'nın iç işlerine nasıl karışmıyorsak Rusya devlet başkanı da Türkiye ekonomisiyle ilgili ulu orta laf etmesini asla doğru bulmayız. Biz ülkemizde ekonomik gidişatın doğru olmadığını, eksik olduğunu, yanlış olduğunu istediğimiz gibi eleştiririz. Rusya devlet başkanın müdahalesini TDP olarak doğru bulmayız" şeklinde konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay