Mustafa Sarıgül'den Putin'e sert tepki

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarına tepki gösterdi. Kütahya'da esnaf ziyareti yapan Sarıgül, basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, "Biz kendi iktidarımızı Türkiye'de istediğimiz gibi eleştiririz. Özeleştirilerimizi yaparız ama Rusya devlet başkanının Türkiye ekonomisine müdahale etmesini hoş karşılamayız, demokratik bulmayız. Biz nasıl dış ülkelerin ekonomisine karışmıyorsak Rusya devlet başkanı da Türkiye'nin ekonomisine asla müdahale etmemelidir. Rusya devlet başkanının ülkemiz ekonomisiyle ilgili yaptığı sözler hoş karşılanmamıştır. Bunu Türkiye Değişim Partisi olarak doğru bulmayız. Biz bir kez daha Rusya ekonomisine, Rusya'nın iç işlerine nasıl karışmıyorsak Rusya devlet başkanı da Türkiye ekonomisiyle ilgili ulu orta laf etmesini asla doğru bulmayız. Biz ülkemizde ekonomik gidişatın doğru olmadığını, eksik olduğunu, yanlış olduğunu istediğimiz gibi eleştiririz. Rusya devlet başkanın müdahalesini TDP olarak doğru bulmayız" şeklinde konuştu