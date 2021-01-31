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Siyaset Mustafa Sarıgül'den olay çağrı: İstifa edin
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den olay çağrı: İstifa edin

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa eden isimlerle ilgili olarak konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 18:12:00 -
Mustafa Sarıgül'den olay çağrı: İstifa edin

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Beşiktaş'taki parti binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Parti kurucuları ve genel başkan yardımcılarının da yer aldığı basın açıklamasında, gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Sarıgül, pandemi nedeniyle kapalı olan restoran, kafe gibi işletmelerin de gerekli önlemler alınarak açılması gerektiğini söyledi.

"Partiden istifa eden milletvekilliğinden de istifa etmeli"

Sarıgül, bir gazetecinin CHP'deki milletvekili istifalarıyla ilgili bir sorusu üzerine "Biz Türkiye Değişim Partisi olarak arkadaşlarımızla bu konuları detaylı bir şekilde değerlendirdik. Biz, bir siyasi partiden istifa olduğu zaman milletvekilliğinden de istifa edilmesini doğru buluyoruz. Çünkü bir siyasi partinin oylarıyla, ismiyle o seçime giriyorsunuz, dolayısıyla bağımsız milletvekili değilsiniz. Bağımsız oylarla gelip, bağımsız milletvekili olsanız, istediğini yapabilirsiniz ama bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik bulmuyoruz” dedi.

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Yorumlar

Fikri

Keşke aynı tepkiyi chp'den kurbanlık koyun gibi iyi partiye paketlenen 20 vekil ve genel başkanları için de gösterebilseydin.
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saffet

yani ya parti ya millet mi anlamadım
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