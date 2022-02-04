Mustafa Sarıgül’den çok sert tepki: Benim asabımı bozmasınlar

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne'de partililer tarafından karşılandı. Partisinin il binasını ziyaret eden Sarıgül, yapılan değerlendirmenin ardından Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsündeki Lozan Anıtı'nı ziyaret edip, çelenk koydu.

Yunanistan'a, geri itilmeleri nedeniyle 19 göçmenin donarak ölmesi üzerinden tepki gösteren Sarıgül, "Yunanistan, mülteci hukukuna aykırı, insanlığa yakışmayan bir göçmen politikası izliyor. İpsala’da, Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 19’u donarak öldü. Yunanistan, donarak ölsünler, diye bu insanların ayakkabılarını çıkarmış, üstlerini soymuş ve çıplak şekilde bizim tarafa itmiştir. Yunanistan’ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya, bu zalimliğe, bu barbarlığa 'dur' demelidir. Yunanistan, demokrasi beşiği olmakla övünen ama insan hakları ve özgürlüklerini çiğneyen bir ülkedir. Buradan Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’a bir atasözüyle sesleniyorum; ey Yunanistan, sel gider kum kalır. Avrupa ve ABD’ye güvenme, biz komşuyuz. Bizde komşuluk önemlidir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye ile dost olmak sizin hayrınızadır" diye konuştu.

Kabul edemeyiz

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'i (BM) Yunanistan'a müdahaleye çağıran Sarıgül, "Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den isteğimiz; Yunanistan insanlık dışı binlerce mülteci vatandaşı açlığa ve ölüme terk etmektedir, bu insanlık dışı tutumu kınıyoruz. Birleşmiş Milletleri ve AB'yi Yunanistan'a müdahale etmeye, Yunanistan'a çağrıda bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye'mizde 4 milyonun üzerinde mülteci vatandaş var. Bu vatandaşlar kendi ülkelerinden istekleriyle gelmediler. Önemli bir sıkıntı ve sorun olduğu için geldiler. Türkiye'nin uyguladığı insanlığı, misafirperverliği Avrupa'nın da Yunanistan'ın da göstermesini arzu ediyoruz" dedi.

ABD ve NATO'nun, Yunan adalarını orantısız silahlandırdığını söyleyip, tepki gösteren Sarıgül, "Yunanistan'ın 6 mili 12 mile çıkarma çağrılarını kabul edemeyiz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak her zaman görev başındayız, Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyorum. AB'yi, NATO'yu bir kez daha uyarıyorum. ABD, Yunanistan'ın yanında olduğu kadar Türkiye'nin yanında olmamasından dolayı ABD'yi kınıyorum. Madem ki biz NATO üyesiysek orantılı bir şekilde silahlanma yapılması lazım. Yunanistan adalarına 50-60 tane tank gidiyorsa onun yarısının da NATO ülkesi olarak Türkiye'ye gelmesi lazım. Yunanistan'daki orantısız silahlanmayı kabul etmemiz söz konusu bile değildir" diye konuştu.

"3 kilometre uzaklıkta"

Lozan Anıtı ziyaretinde partisinin İl Başkanı Murat Er'e "Buradan sonra Yunanistan mı var?" diye soran Mustafa Sarıgül, "3 kilometre uzaklıkta" cevabını alınca "Gidip alalım, bitsin, gitsin. Sen söyle onlara; komşuluk ilişkin varsa dikkatli olsunlar, benim asabımı bozmasınlar" dedi.