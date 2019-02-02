Mustafa Sarıgül'den CHP'ye olay gönderme!

Cuhmuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip Demokratik Sol Parti'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Sarıgül, canlı yayında CHP'den aday gösterilmemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aday gösterilmemesiyle ilgili CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olmadığını söyleyen Sarıgül, kendisini Messi'ye benzeterek "Elinizde Messi gibi bir oyuncu varken oynatmazsanız nasıl kazanırsınız" dedi.

CNN TÜRK'te konuşan DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayıMustafa Sarıgül, önemli açıklamalarda bulundu.

Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"CHP adaylarını 1 yıl önce açıklamalı"

"5 yıl önce Sarıgül en değerli adayım diyorsunuz 5 sene sonra Sarıgül'e kendi ilçesini aday yapmakta zorlanıyorsunuz. Bu meseleyi benim meselem olmaktan çıkarmak genele yaymak lazım. Bugün seçimlere 57 gün var. Hala adaylar belli değil. Nasıl bu adaylar gidecek projelerini anlatacak. Ben ana muhalefette sistem meselesine üzülüyorum. İktidar 25 yıldır belediyeleri yönetiyor. Muhalefet olarak görevimiz iktidarın yanlışlarını söylemek. Adayların açıklanmasını toplumsal barışla yapmak lazım. CHP adaylarını 1 yıl önce açıklamalı."

"Kılıçdaroğlu'na asla kırgın değilim"

"Ben Kılıçdaroğlu'na asla kırgın değilim. Ben kendisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Sayın genel Başkanın çevresinde ona eksik bilgiler veren ve yanlış yönlendiren kadrolar var. CHP'de partinin iktidar olmasını istemeyen kadrolar var."

Kendini Messi'ye benzetti

"Bazı şeyleri hissederseniz. Siz şimdi Barcelona'nın antrenörüsünüz. Elinizde Messi gibi bir oyuncu var, oynatmıyorsunuz. Maçı nasıl kazanacaksınız? Ben olayı görüyorum, olaya bakıyorum."

"Bir tek yönetici aramadı"

"Beni CHP Genel Merkezi'nden bir tek yönetici aramadı. Ben 48 aydır çalışıyorum. Sahadayım. Belediye Başkanlığı'nda boşluk vermek olmaz. Bir tek düğün cenaze kaçırmadım. Bu çalışmaları yaptığımı herkes biliyor. CHP'den bir tek kişi beni aramadı. Sayın Kılıçdaroğlu da beni aramadı ama yakın çevresinden bana telefonlar geldi."