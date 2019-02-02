0553 313 94 23

Mustafa Sarıgül'den CHP'ye olay gönderme!

CHP'den istifa ederek DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül, kendisini İspanyol devi Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Messi'ye benzetti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:41
Mustafa Sarıgül'den CHP'ye olay gönderme!

Cuhmuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip Demokratik Sol Parti'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Sarıgül, canlı yayında CHP'den aday gösterilmemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aday gösterilmemesiyle ilgili CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olmadığını söyleyen Sarıgül, kendisini Messi'ye benzeterek "Elinizde Messi gibi bir oyuncu varken oynatmazsanız nasıl kazanırsınız" dedi.

CNN TÜRK'te konuşan DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayıMustafa Sarıgül, önemli açıklamalarda bulundu.

Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"CHP adaylarını 1 yıl önce açıklamalı"

"5 yıl önce Sarıgül en değerli adayım diyorsunuz 5 sene sonra Sarıgül'e kendi ilçesini aday yapmakta zorlanıyorsunuz. Bu meseleyi benim meselem olmaktan çıkarmak genele yaymak lazım. Bugün seçimlere 57 gün var. Hala adaylar belli değil. Nasıl bu adaylar gidecek projelerini anlatacak. Ben ana muhalefette sistem meselesine üzülüyorum. İktidar 25 yıldır belediyeleri yönetiyor. Muhalefet olarak görevimiz iktidarın yanlışlarını söylemek. Adayların açıklanmasını toplumsal barışla yapmak lazım. CHP adaylarını 1 yıl önce açıklamalı."

"Kılıçdaroğlu'na asla kırgın değilim"

"Ben Kılıçdaroğlu'na asla kırgın değilim. Ben kendisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Sayın genel Başkanın çevresinde ona eksik bilgiler veren ve yanlış yönlendiren kadrolar var. CHP'de partinin iktidar olmasını istemeyen kadrolar var."

Kendini Messi'ye benzetti

"Bazı şeyleri hissederseniz. Siz şimdi Barcelona'nın antrenörüsünüz. Elinizde Messi gibi bir oyuncu var, oynatmıyorsunuz. Maçı nasıl kazanacaksınız? Ben olayı görüyorum, olaya bakıyorum."

"Bir tek yönetici aramadı"

"Beni CHP Genel Merkezi'nden bir tek yönetici aramadı. Ben 48 aydır çalışıyorum. Sahadayım. Belediye Başkanlığı'nda boşluk vermek olmaz. Bir tek düğün cenaze kaçırmadım. Bu çalışmaları yaptığımı herkes biliyor. CHP'den bir tek kişi beni aramadı. Sayın Kılıçdaroğlu da beni aramadı ama yakın çevresinden bana telefonlar geldi."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:41
  1. Barcelona
  2. Messi
  3. Kılıçdaroğlu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Kemal Kılıç
  6. Şişli
  7. Cuhmuriyet Halk Partisi

YORUM YAZ

  • mlymmlym1 sa önce
    Millete teneke diyen sarıgül şişli'yi babasının mirası zannediyor.
  • FEYAZ ŞAHİNFEYAZ ŞAHİN1 sa önce
    BAŞKA PARTİLERİN İÇ ÇEKİŞMELERİNDEN MEDET UMMAK VE ORDAN BİR MALZEME ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK ACİZLİKTİR.BU AKP YE OY KAZANDIRMAZ SANMIYORUM.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK güdümündeki HDP ile CHP’yi birleştiren nedir, gaye nedir? Yukarıda, tabanda demiyorum, İzmirlilerin de buna itiraz ettiğini görüyorum. İdeolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle ve diğer gir
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
  2. Çiğköfteci 'Çocuk Adam' gitar çalan..
  3. ABD'nin kararı sonrası Putin'den karşı..
  4. Necati Şaşmaz'ın eşinden çarpıcı..
  5. Vodafone, yeni bir dijital platform..
  6. CHP'liler isyan etti! Harekete geçtiler
  7. Kirli ittifak deşifre oldu! HDP'den..
  8. Teröristler, cenazelerde şov yapmaya..
  9. Türkiye Kupası çeyrek final maçları..
  10. "Seri galibiyetlere ihtiyacımız var"
  11. Çıplak gezen adamı gören zabıta..
  12. Vakıf Katılım, Kayseri Şeker’e kalkan..
  13. Bataryası şişen cep telefonu bomba..
  14. Terör devleti haddini iyice aştı!..
  15. İstanbul’da asgari ücret için yeni öneri
  16. Galatasaraylı Mitroglou'yu yıkan haber
  17. Tokat'ta sitenin istinat duvarı çöktü
  18. Fiat 500’den satış rekoru
  19. Ocak ayının şampiyonu Galatasaray oldu
  20. 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları
Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum

Günün Karikatürü

02 Şubat 2019
Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday