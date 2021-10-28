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Siyaset Mustafa Sarıgül'den bomba açıklama: Muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim!
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den bomba açıklama: Muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 10:18:00 -
Mustafa Sarıgül'den bomba açıklama: Muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET ekranlarına gelen Sert Sorular programında "ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor." şeklindeki iddiasıyla ilgili konuştu. Sarıgül, para alan partinin bunu açıklamaması halinde kendisinin ifşa edeceğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

"ABD maddi destek veriyor"

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullanan Sarıgül, bu iddiasına ilişkin konuştu.

"ABD'nin başkanı hangi muhalefet partisine destek veriyorsa onu açıklaması lazım TDP iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine, topraklarına müdahale edemez." ifadelerini kullanan Sarıgül, "Bizim ABD'nin desteğine ihtiyacımız yok." dedi.

"Açıklamazsa biz ifşa ederiz"

Tüm muhalefet partilerini töhmet altında bıraktığı hatırlatılan Sarıgül, "Açıklamazsa biz ifşa ederiz. Bunu her yerde söyleyeceğiz." diye konuştu.

 

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Yorumlar

Mehmet

bunu bilmeyenmi var kim batılı değerler için mücadele ettiğini süylüyorsa zaten o batıdan para alıyor ve kim sana para veririse sen onun ajanısındır onun süzcüsüsün,ve onun menfaatlerini savunuyorsun.ama türkiyede üyle onursuz bir muhalefet varki seni kendisi gibi olmadığın için kendi efendilerine şikayet edebiliyor
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Erdal

Saklama söyle herkes bilsin
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