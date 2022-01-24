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Siyaset Mustafa Sarıgül'den 'bireysel silahlanma' çağrısı
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den 'bireysel silahlanma' çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kanunlar ve uygulamadaki eksikler giderilerek bireysel silahlanmanın zorlaştırılması için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 17:07:00 -
Mustafa Sarıgül'den 'bireysel silahlanma' çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini belirterek, kanunlar ve uygulamadaki eksikler giderilerek bireysel silahlanmanın zorlaştırılması çağrısı yaptı.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 24 Ocak 1993'te evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu rahmetle andı.

"Bireysel silahlanmayı zorlaştıralım"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini belirten Sarıgül, "Kanunlarda eksiklik varsa kanun çıkaralım, uygulamada sıkıntı varsa giderelim. Bireysel silahlanmayı zorlaştıralım. Artık seyretmeyelim artık 'yeter' diyelim." dedi.

Ekonomideki gelişmelere ilişkin hükümete uyarılarda bulunan Sarıgül, zamların geri çekilmesi, maaşların iyileştirilmesi, çiftçiye ucuz gübre, mazot, ilaç ve elektrik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Deniz Kaya, TDP Ankara İl Başkanlığı görevinden alındı

Bu arada TDP'den yapılan açıklamaya göre Deniz Kaya, TDP Ankara İl Başkanlığı görevinden alındı. Deniz Kaya ise yazılı açıklamasında, il yönetimiyle birlikte partiden istifa ettiklerini bildirdi.

 

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