Mustafa Sarıgül'den Ali Babacan'a cevap! Anayasa'nın ilk 4 maddesini hatırlattı

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Bursa'da Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş'in taziye evini ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ardından Kapalıçarşı'ya geçti

Kapalıçarşı'daki esnaf buluşmasında gazetecilere açıklamada bulunan Sarıgül'e, Ali Babacan'ın "Türklük" çıkışı soruldu.

Anayasanın 66. maddesinde yer alan "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a, Anayasa'nın ilk 4 maddesini hatırlatan Mustafa Sarıgül, "Biz Türkiye Değişim Partisi olarak Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilemez diyoruz. Anayasanın ilk 4 maddesi bayrağımızdır, toprağımızdır, cumhuriyetimizin kurucu ilkeleridir." dedi.

"Anayasa’dan Türk kelimesi asla kaldırılamaz." ifadesini kullanan Sarıgül, şöyle devam etti:

Biz Türk olmaktan onur ve gurur duyan bir milletiz. "Anayasamızdan Türk kelimesi kaldırılsın" demek, milletimizi derin üzüntüye boğmuştur. Türkiye Değişim Partisi olarak kuruluş ilkelerimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğüdür. Türk olmaktan gurur duyan bir siyasi partiyiz.