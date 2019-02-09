Mustafa Sarıgül: Yüzde 54-58 arası alırım

CHP’den istifa ederek DSP’ye katılan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığı’na DSP’den aday olan Mustafa Sarıgül Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’in sorularını cevapladı.

Oy oranı tahmini

Mustafa Sarıgül son kamuoyu araştırmalarını da değerlendirirken, "DSP adayı Sarıgül yüzde 54 ile 58 arası, CHP adayı 18 ile 21 arası, AK Parti adayı da 15 ile 18 arasında oy alır. Bunlar araştırma kuruluşlarının sonuçları" dedi.

DSP’nin CHP ile kardeş parti olduğunu belirten Sarıgül özellikle tartışılan “oylar bölünür” iddiaları için de, “1-2 puan oy farkı olsa bölünür ama yüzde 25 oy farkıyla bu mümkün değil” dedi.

2009 yılında CHP’de dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından partiden ihraç ettirildiğini hatırlatan Sarıgül, “O dönem yine DSP bana kollarını açmıştı ve DSP adayı olarak yüzde 54 oy almıştım. CHP adayı yüzde 21, AK Parti adayı da yüzde 19 oy almıştı.” dedi.

Yerel seçimler için saha çalışmalarına 4 yıl önce başladığını belirten Sarıgül, “48 aydır gece gündüz çalışıyoruz. Gitmediğimiz mahalle, çalmadığımız kapı kalmadı. 4 yaz boyunca denize dahi girmedim.” dedi.