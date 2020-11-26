  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mustafa Sarıgül yeni parti için tarih verdi
Siyaset

Mustafa Sarıgül yeni parti için tarih verdi

Türkiye Değişim Hareketi'ne öncülük eden Mustafa Sarıgül, yeni parti çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:38:00 - 2020-11-26 16:46:46

Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül, 40'ın üzerinde ilde teşkilatlanıp, 25 ilde de görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde partimizin ismini, kuruluş tahinini, il başkanlarımızla yapacağımız toplantıyla açıklayacağız" dedi.

İlk toplantısını Ankara'da gerçekleştiren Türkiye Değişim Hareketi, bugün de Kahramanmaraş'ta Genişletilmiş Güneydoğu ve Doğu Anadolu Toplantısı'nı yaptı. Bir otelde gerçekleşen toplantıya konuşan Mustafa Sarıgül, kuracakları partinin 83 milyonun partisi olacağını söyledi. Ankara'ya parti kurmak için değil, iktidarı almak için gideceklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye Değişim Hareketi iktidarında fikri, düşüncesi, kanaati olan bütün vatandaşımızla, 83 milyonumuzla birlikte olacağız. Biz, 83 milyon yurttaşımızın fikrine ve düşüncesine saygı göstereceğiz" dedi.

Sarıgül, 40'ın üzerinde ilde teşkilatlarının hazır olduğunu ve kendilerine yoğun ilgi gösterildiğini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde partimizin ismini, kuruluş tahinini, il başkanlarımızla yapacağımız toplantıyla açıklayacağız. Çünkü Türkiye Değişim Hareketi'nde ben belki önde gözüküyorum ama binlerce arkadaşım önde. Türkiye Değişim Hareketi'nde genel başkanın kararı yok, milletimizin kararı var, genel başkan da milletimizin kararına uymakla mükelleftir. Türkiye Değişim Hareketi kişi partisi değil, milletimizin partisi olacak" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!
Siyaset

Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYM kararları “y..
Cahil mi, provokatör mü? CHP'li Özkoç'tan, Türk gemisine yapılan baskına dair şaşırtan açıklama
Siyaset

Cahil mi, provokatör mü? CHP'li Özkoç'tan, Türk gemisine yapılan baskına dair şaşırtan açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisine yapılan baskına dair Türkiye'nin sessiz kaldığını söyleyerek..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay