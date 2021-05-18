  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Üsküdar’da denizin dibi görüntülendi! Bakın neler çıktı
TBMM'de korkutan olay! Aniden patladı
Komşuda son bilanço açıklandı
Ali Baba'dan dev yatırım
Gündem Mustafa Sarıgül siyasi partilere çağrı yaptı
Gündem

Mustafa Sarıgül siyasi partilere çağrı yaptı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye milletvekilliği" konusundaki görüşlerini paylaştı. Sarıgül, "Türkiye milletvekilliği son derece önemlidir. Ülkemizdeki bütün siyasi partilerin bir araya gelerek, Türkiye milletvekilliği konusunda bütün düşüncelerin parlamentoda temsil edilmesi, teşkilatlara daha fazla yer açılması, demokraside hiçbir oyun, hiçbir görüşün parlamento dışında kalmaması açısından TDP olarak Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:03:00 -
Mustafa Sarıgül siyasi partilere çağrı yaptı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye milletvekilliğinin", bütün düşüncelerin parlamentoda temsil edilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "TDP olarak Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşı konusunda iktidarın şeffaf davranması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, aşılama konusunda zorlukların olması halinde, Türkiye'nin bir dayanışma kampanyasıyla 150 milyon aşıyı alacak güce sahip olduğunu ifade etti.

"Türkiye milletvekilliği" konusundaki görüşlerini de paylaşan Sarıgül, "Türkiye milletvekilliği son derece önemlidir. Ülkemizdeki bütün siyasi partilerin bir araya gelerek, Türkiye milletvekilliği konusunda bütün düşüncelerin parlamentoda temsil edilmesi, teşkilatlara daha fazla yer açılması, demokraside hiçbir oyun, hiçbir görüşün parlamento dışında kalmaması açısından TDP olarak Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." diye konuştu.

TDP olarak, "iktidar hata yapsın da bunun üzerine dünya kuralım" mantığında olmadıklarını dile getiren Sarıgül, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kiracılardan, salgın süresince kira alınmamasını, kısa çalışma ödeneğinin salgın döneminde devam ettirilmesini ve sağlık çalışanlarının ekonomik beklentisinin karşılanmasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor
Medya

Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakterini oynayan usta oyuncu Mehmet Özgür, yine herkesi derin..
Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı
Dünya

Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin..
Uyanış'a bomba isim geldi! İlk kez görüldü
Medya

Uyanış'a bomba isim geldi! İlk kez görüldü

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 33. Bölüm 1. Ön İzlemesi yayınlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay