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Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı için aday  adaylığı başvurusunda bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 18:05
Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Bir grup partili tarafından CHP Şişli İlçe Başkanlığı önünde  karşılanan Sarıgül, adaylık başvuru dosyasını Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik'e  teslim etti.

İlçe binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül,  geçmişte büyük emek verdiği Şişli'yi yeniden şahlandırmak için adım attığını  söyledi. Yeni Şişli'nin temellerini partililerle atacaklarını belirten Sarıgül,  şöyle konuştu:

"Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. En büyük güç halkın gücüdür.  Halkın gücü olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün beni buraya getiren, bu yolculuğa  çıkaran sizlerin gücüdür, sizlerin sevgisidir, halkın gücüdür. Bugün yeni Şişli  için ilçe başkanımıza gerekli müracaatları yaptık. Bu yolculukta muvaffak  olacağımızdan hiç kuşkum yoktur. Seçim gününe kadar birlikte koşacağız, birlikte  coşacağız.  Her gün bir kartopu gibi büyüyerek, çoğalarak yeni Şişli heyecanını  tüm Şişlililere yaşatacağız. Seçime kadar gece gündüz çalışacağız. Her mahalleye,  her sokağa gireceğiz,  her eve tek tek girip her yurttaşımızın elini sıkacağız.  Kadınlarımızla beraber, gençlerimizle beraber koşacağız."

Önümüzdeki günlerde projelerini kamuoyu ile paylaşacağını dile getiren  Sarıgül, bu projeler dolayısıyla tüm Türkiye'nin Şişli'yi konuşacağını savundu.

Sarıgül, aday gösterilmesi halinde çok çalışacağını ifade ederek, "CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da söz veriyorum.  Yalnızca Şişli'yi değil,  İstanbul'u da partimize kazandıracağız. Bunun için İstanbul adayımızla el ele  vererek kapı kapı dolaşacağım. Birlikte sevgiyle, çalışa çalışa kazanacağız." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 18:05
  1. İstanbul
  2. CHP

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