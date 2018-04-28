Mustafa Sarıgül seçim çalışmalarına başladı!

Şişli Belediye Başkanlığı için adaylığını koyacak olan Mustafa Sarıgül, 1500 gönüllü seçim görevlisiyle birlikte ilk toplantısını Şişli Öğretmen Evi'nde yaptı.



"O ŞİŞLİ'Yİ ÖZLEDİ ŞİŞLİ O'NU ÖZLEDİ"



Mustafa Sarıgül, gönüllülere özel bir seçim kampanya şarkısı ile seslendi. Şarkıda, 'O Şişli'yi özledi, Şişli Onu özledi.' sözlerinin yanı sıra '10 ay sonra hasret bitecek. Güneş yeniden Şişli'de bir başka doğacak.' sözleri yer aldı.