Mustafa Sarıgül oy peşinde
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Lideri Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa ziyaretinde bir sünnet düğününe katılarak görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Sarıgül yöresel kıyafetlerle ilginç bir görüntü oluşturdu.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beraberindeki parti kurmaylarıyla birlikte Şanlıurfa’ya geldi.
Sünnet düğününe katıldı
Sosyal medya hesabından Şanlıurfa gezisinin her anını paylaşan Sarıgül'ün yöresel kıyafetli fotoğrafları dikkat çekti.
Çiğ köfte yedi, müziklere eşlik etti
Sünnet düğününe katılan Mustafa Sarıgül, daha sonrasında sünnet çocuğuyla birlikte çiğ köfte yedi. Sarıgül, çiğ köfte yapımında su döküp, sıra gecesi müziklerine eşlik ettiği anları "Şanlıurfa'ya gelip çiğ köfte yememek olmazdı" yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı.