Mustafa Sarıgül, Nusret’e öyle bir hareket yaptı ki... Yav bi gidin işinize Allah aşkına

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Allah akıl fikir versin" dedirten Tiktok paylaşımlarına devam ediyor.

Daha önce tokat attığı videolarla gündeme gelen şovmen Sarıgül, bu sefer restoran zinciri sahibi ve sosyal medya fenomeni Nusret’le bir araya geldi.

Videoda, tıpkı kendisi gibi tuhaf hareketleriyle bilinen Nusret’i tebrik eden Sarıgül, “Seni tebrik ediyorum, büyük bir başarı öyküsü. Erzurum’dan geleceksin burada böyle bir imparator olacaksın, kolay mı?” ifadelerini kullandı. Sonrasında Nusret ile sarılan Sarıgül, daha önceki videolarında olduğu gibi bu sefer de Nusret’in omzuna tokat attı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.