Mustafa Sarıgül ittifak kapılarını kapattı ama... Tıpkı Millet İttifakı gibi çağrı yaptı

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için hazırlıklarını bitirdi. Partinin adı, Türkiye Değişim Partisi (TDP) olarak belirlendi. TDP'nin tüzük ve programı yazıldı. Kuruluş başvurusu, aralık ayının üçüncü haftası gerçekleştirilecek.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Mustafa Sarıgül, "TDP, CHP'nin mirasçısı ve sol bir parti olmayacak, ittifaklara katılmayacak" ifadelerini kullandı.

İşte o röportaj:

CHP'den farkınız ne?

CHP, sadece sahillerin partisi. Biz bütün Türkiye'yi kucaklamak istiyoruz. Kimsenin sofrasından pay almak istemiyoruz. Vatan sofrası kurmak istiyoruz.

Sol parti olmayacak mısınız?

Sol ya da sağ olmayacağız. Bunlar Soğuk Savaş'ın kelimeleridir. Biz Türkiye'nin en demokratik partisi olacağız. Genel başkan partiyi iki seçimde iktidara taşıyamazsa istifa edecek. Delege ağalığına son veriyoruz. Başkanı üyeler seçecek.

CHP'nin mirasçısı değil misiniz?

Değiliz. Ben eski CHP'liyim. Yeni CHP'nin görüşlerini doğru bulmuyorum.

CHP ile Saadet Partisi'nin yan yana gelmesi yanlış mı?

Karamollaoğlu ile görüş ayrılıklarına sahibim. Bir araya geleceğimi sanmıyorum.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu için ne düşünüyorsunuz?

Kesinlikle tahliye edilmeliler. İnsan olarak, bir silahlı eyleme katıldığı ve teşvik ettiği kanısında değilim. Evrakında ne var ne yok, bilmem. Silahlı eyleme katılmayan, bayrak ve toprağımıza laf etmeyen her kelime konuşulmalı ve yeri hapishane olmamalı.