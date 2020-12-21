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Siyaset Mustafa Sarıgül: İki dönem seçim kazanamayan genel başkanlığı bırakacak!
Siyaset

Mustafa Sarıgül: İki dönem seçim kazanamayan genel başkanlığı bırakacak!

Seçimlerde üst üste kayıp yaşayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmamasına karşın Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partiyi iki dönem iktidara taşıyamayan genel başkanın görevini bırakacağına dair karar aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:38:00 -
Mustafa Sarıgül: İki dönem seçim kazanamayan genel başkanlığı bırakacak!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında partiyi iki dönem iktidara taşıyamayan genel başkanın görevini bırakacağına dair karar aldıklarını açıkladı.

İlk basın toplantısı düzenlendi

Türkiye Değişim Partisi Kurucular Kurulu toplantısında genel başkanlığa seçilen Sarıgül, bir otelde ilk basın toplantısını düzenledi.  Sarıgül, partisinin hiçbir ideolojinin sözcüsü ya da odağı olmayacağını, ülkedeki herkesin kardeşi, dert ortağı olacaklarını söyledi. Yepyeni bir siyaset anlayışıyla Türkiye'deki milyonların dertlerine çare olmak için geldiklerini belirten Sarıgül, Türkiye'nin "lafta değil icraatta büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu" savundu. 

Sarıgül, partinin adını akademisyen, öğretim üyesi, işçi, esnaf, sanayici ve tüccarların bulunduğu birçok meslek grubundan insanla bir araya gelerek koyduklarını aktararak şöyle konuştu:

"Ülkemizin en demokratik partisi biz olacağız. Siyaseti delege ağlarının, kongre sahtekarlarının, kongre kurtlarının tekelinden kurtaracak bir teşkilat modelimiz geliyor. Buradan bir kez ilan ediyorum. Ankara'daki bütün partiler aynı, hiçbir partide demokrasi yok, Türkiye'nin tek demokratik partisi biz olacağız. Öbürlerinde delege sistemi var, delege sistemi demokrasi ayıbıdır, demokrasiyi aldatmaktır, gerçek demokrasi değildir. Hiçbir siyasi parti delegelik sistemini kaldıramadı. Biz, bugün itibarıyla delegelik sistemini kaldırdık, gerçek demokrasi geliyor."

İki dönem iktidara götüremeyen genel başkan görevi bırakacak

Partinin genel başkanını partiye kayıtlı üyelerin seçeceğini ve partiyi iki dönem iktidara taşıyamayan genel başkanın görevini bırakacağını açıklayan Sarıgül, Ankara'ya zaman tüketmeye değil, siyasetin yapılış şeklini değiştirmeye, ezberleri bozmaya geldiklerini ifade etti.

Mustafa Sarıgül, "Canla, başla, azimle, gayretle çok çalışacağız, düşüncelerimizi, görüşlerimizi, projelerimizi milletimizle buluşturacağız. Allah'ıma inandığım gibi milletime de inanıyorum ki milletimiz, bizim çağrımıza cevap verecek. Çünkü halisane, güzel, bereketli duygularla yola çıkıyoruz. O çıktığımız yol güzel bir yol, inşallah kutlu bir yol olacak, milletimizin yüzünü güldürme yolu olacak." dedi.

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