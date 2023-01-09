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Siyaset Mustafa Sarıgül iddialı: Asıl seçimden sonra bizi görün!
Siyaset

Mustafa Sarıgül iddialı: Asıl seçimden sonra bizi görün!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin seçimlerden sonra ülkenin yönetiminde söz ve karar sahibi olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 16:07:00 -
Mustafa Sarıgül iddialı: Asıl seçimden sonra bizi görün!

Partisinin Sakarya İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Sarıgül, şunları dile getirdi: “Seçimler yapıldıktan sonra göreceksiniz ki Türkiye Değişim Partisi mutlaka etkili, yetkili yerde ve ülkemizin yönetiminde söz ve karar sahibi olan noktada olacaktır ama iktidarımızdan sonra en büyük arzumuz şudur; evrensel hukuk kurallarını uygulayacağız. ‘Senin adaletin, benim adaletim’ olmaz, Türkiye’nin adaleti olacak.” İktidara geldiklerinde elektrik ve doğalgaz dağıtım işini devlete alacaklarını belirten Sarıgül, en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmaması gerektiğini söyledi.

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