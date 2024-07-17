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Spor Mustafa Sarıgül Galatasaray'ı karıştırdı
Spor

Mustafa Sarıgül Galatasaray'ı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 15:48:00 -
Mustafa Sarıgül Galatasaray'ı karıştırdı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili dolaşan video sonrası Galatasaraylı bazı üyeler Sarıgül'ün üyelikten ihraç edilmesini talep etmeye başladı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili dolaşan video Galatasaray’ı da karıştırdı.

Fanatik Galatasaraylılığı ile bilinen ve aynı zamanda kongre üyesi olan Mustafa Sarıgül için bazı üyeler harekete geçti.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN İHRAÇ EDİLMESİNİ İSTİYORLAR

Söz konusu videodan rahatsızlık duyan bazı Galatasaraylı kongre üyelerinin Mustafa Sarıgül’ün ihraç edilmesini talep edeceği iddia edildi.

Galatasaray’da yeni yönetimde görev alması beklenen Ömer Sarıgül’ünde çıkan videodan sonra Dursun Özbek’i arayarak affını istediği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA

Videoya dair sosyal medyadan bir açıklama paylaşan Mustafa Sarıgül ise, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

eziksaray

Gsli ve Chp'li olanlar neden i.n€ oluyor bir türlü anlamadım.
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