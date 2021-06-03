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Siyaset Mustafa Sarıgül çağrısını yineledi: ABD yönetimi hangi muhalefet partisine para gönderiyor?
Siyaset

Mustafa Sarıgül çağrısını yineledi: ABD yönetimi hangi muhalefet partisine para gönderiyor?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'de bir muhalefet partisine yardım yaptıklarına dair açıklamasını hatırlatarak söz konusu partinin isminin açıklanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 22:01:00 - 2021-06-03 22:10:43
Mustafa Sarıgül çağrısını yineledi: ABD yönetimi hangi muhalefet partisine para gönderiyor?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Amerika birleşik Devletlerine seslenmek istiyorum. Geçen gün Amerika Başkanı Biden aynen şunu söyledi: 'Türkiye’de muhalefet partilerine destek veriyoruz ki kazansınlar diye'. Amerika sen kendi işine bak, biz Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz” dedi.

Sarıgül ABD'ye seslendi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir takım ziyaretlerde buldu. Sarıgül, parti binasının önünde yaptığı açıklamada ABD'ye seslendi.

Sarıgül ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini öne sürdü.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, bu Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine söylenmiş olan en ağır söz olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika birleşik Devletlerine seslenmek istiyorum. Geçen gün Amerika Başkanı Biden aynen şunu söyledi: 'Türkiye’de muhalefet partilerine destek veriyoruz ki kazansınlar diye.' dedi. Bu Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine söylenmiş olan en ağır sözdür. Türkiye değişim partisi hiçbir dış yardıma bakmaz. Hele hele Amerikalıların yardımına hiç bakmaz. Türkiye Değişim Partisi sadece ve sadece desteği önce Allah’tan sonra da yurttaşlarımızdan alır."

'Biz bu lafın peşini bırakmayız'

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisini desteklediğini yüzde yüz açıklaması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, şöyle devam etti:

“Bu lafın peşini bırakmam. Kaçtıkları yere kadar da kovalarım. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde yüz açıklayacak. Bugün burada söyledim yarın unuturum diye aklınıza asla ve asla gelmesin. Bu demokrasi ayıbıdır. Bu özgürlüklerimize insan haklarına bireyin mutluluğuna ve de büyük bir inançla, büyük bir azimle demokrasinin erdemliği için sandığa giden vatandaşlarımızın oylarına sevgisizliktir ve saygısızlıktır.

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Değişim Partisi şunu söyler Amerika sen kendi işine bak biz Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Nasıl Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kocatepe'de boyun eğmediysek şuanda da biz hiçbir dış güçlere boyun eğmeyiz."

Sarıgül daha önce de Biden'a seslenmişti

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek verildiğine yönelik sözlerini de anımsatan Sarıgül, şunları kaydetmişti:

"Bunu ağır bir hakaret ve demokrasi ayıbı olarak kabul ediyorum. Biz TDP olarak bir tek Allah'ımızdan ve yurttaşlarımızdan destek alırız. ABD yetkilileri, Türkiye üzerinde böyle bir konuşma yapma hakkına asla ve asla sahip değilsiniz. Buradan sesleniyorum; 'Demokrasi, şeffaflık, dürüstlük ve başka ülkelerin içişlerine karışmıyorum' diyen ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır."

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