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Siyaset Mustafa Sarıgül, bomba muhalefet iddiası: Peşini bırakmam!
Siyaset

Mustafa Sarıgül, bomba muhalefet iddiası: Peşini bırakmam!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD yönetiminin Türkiye'deki muhalefete maddi destek sağladığı yönündeki iddiasını devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 11:38:00 -
Mustafa Sarıgül, bomba muhalefet iddiası: Peşini bırakmam!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bu lafın peşini bırakmam. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde yüz açıklayacak" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti iktidarının değişmesi için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini öne sürmüştü. Sarıgül, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" demişti.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesini ziyaret eden Sarıgül, bu söylemini tekrarladı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisini desteklediğini yüzde yüz açıklaması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, şunları söyledi:

"Bu lafın peşini bırakmam"

"Bu lafın peşini bırakmam. Kaçtıkları yere kadar da kovalarım. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde yüz açıklayacak. Bu özgürlüklerimize saygısızlıktır."

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