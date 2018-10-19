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Mustafa Sarıgül belediye başkan aday adayı oldu

Uzun süre Şişli Belediyesi Başkanlığını yürüten ve adı sıkça yolsuzlukla anılan Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Sarıgül, son yerel seçimlerde de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ve seçimi kaybetmişti.

19 Ekim 2018 Cuma 16:31
Mustafa Sarıgül belediye başkan aday adayı oldu

Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustata Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Bir grup partili tarafından CHP Şişli İlçe Başkanlığı önünde karşılanan Sarıgül, adaylık başvuru dosyasını Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik'e teslim etti.

Basın toplantısı düzenledi

İlçe binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, geçmişte büyük emek verdiği Şişli'yi yeniden şahlandırmak için adım attığını söyledi. Yeni Şişli'nin temellerini partililerle atacaklarını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. En büyük güç halkın gücüdür. Halkın gücü olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün beni buraya getiren, bu yolculuğa çıkaran sizlerin gücüdür, sizlerin sevgisidir, halkın gücüdür. Bugün yeni Şişli için ilçe başkanımıza gerekli müracaatları yaptık. Bu yolculukta muvaffak olacağımızdan hiç kuşkum yoktur. Seçim gününe kadar birlikte koşacağız, birlikte coşacağız. Her gün bir kartopu gibi büyüyerek, çoğalarak yeni Şişli heyecanını tüm Şişlililere yaşatacağız. Seçime kadar gece gündüz çalışacağız. Her mahalleye, her sokağa gireceğiz, her eve tek tek girip her yurttaşımızın elini sıkacağız. Kadınlarımızla beraber, gençlerimizle beraber koşacağız."

Önümüzdeki günlerde projelerini kamuoyu ile paylaşacağını dile getiren Sarıgül, bu projeler dolayısıyla tüm Türkiye'nin Şişli'yi konuşacağını savundu.

Sarıgül, aday gösterilmesi halinde çok çalışacağını ifade ederek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da söz veriyorum. Yalnızca Şişli'yi değil, İstanbul'u da partimize kazandıracağız. Bunun için İstanbul adayımızla el ele vererek kapı kapı dolaşacağım. Birlikte sevgiyle, çalışa çalışa kazanacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 16:31
  1. İstanbul
  2. Mustafa Sarıgül
  3. CHP
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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