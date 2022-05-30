Mustafa Sarıgül: Amerika oradaysa, Kıbrıs burada

Yeni Akit/Ankara

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'a tepki göstererek; " İsterseniz ABD’nin eyaleti olun, sizin bileceğiniz iş, siz bilirsiniz… Ama şunu da bilin ki; bunları bize karşı yapıyorsanız, bunlar bize az gelir" dedi.

"Beraber hareket edilmeli"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül parti genel merkezinde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yunanistan Başbakanı ABD’ye gitmiş, kongrede konuşma yapıyor, Kıbrıs’ın tamamını istiyor.

ABD’nin cahil kongre üyeleri de ayağa kalkarak onu alkışlıyor.

Bizde buradan Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki; “Ey cahiller, bre gafiller! Amerika oradaysa, Kıbrıs burada…”

Topraklarınıza Amerikan askerlerini, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. İsterseniz ABD’nin eyaleti olun, sizin bileceğiniz iş, siz bilirsiniz… Ama şunu da bilin ki; bunları bize karşı yapıyorsanız, bunlar bize az gelir, bunlar bize vız gelir…

Amerika’ya da çok güvenmeyin, ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz.

Nerede insanlığa yakışmayan bir iş varsa orada ABD vardır.

Nerede kandırılmış bir yönetim varsa, orada ABD vardır.

Nerede iki ülke savaşıyorsa, arkasında ABD vardır.

Hesap hatası yapmayın, hayallere kapılmayın, sonra pişman olmayın.

Türkiye büyük bir ülkedir. Biz sizin toplam nüfusunuz kadar insana, kapımızı açtık, onlara bakıyoruz. Yarın zorda kalırsanız, size de bakarız.

Sel gider kum kalır. Türkiye ile dost olmak hayrınızadır.

Ülke güvenliği ile ilgili, dış politika ile ilgili, meselelerin iktidarı muhalefeti olmaz. Bazı konular, rakibi tongaya düşürmek için kullanılmaz.

Buradan, iktidara soruyorum:

Yarın muhalefet olduğunuzda, ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse, bundan memnun mu olacaksınız?

Buradan muhalefete de soruyorum:

İktidar olduğunuzda, nasıl bir Türkiye devralmak istiyorsunuz?

İsveç ve Finlandiya, NATO’ya girmek istiyor, Türkiye buna onay vermiyor.

Bir pazarlık sürüyor. Ülkeyi yönetenlerin pazarlık masasında, sağlam durabilmesi için iktidar ve muhalefet birlikte hareket etmelidir."