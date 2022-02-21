Mustafa Sarıgül 27 Şubat'ı işaret ederek duyurdu: Belgeri ile Türkiye'ye açıklayacağım

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa, 28 Şubat’ın ne olduğunu, 28 Şubat’ta neler yaşandığını belgeleriyle açıklayacağını duyurdu.



Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa, “28 Şubat’ın ne olduğunu, 28 Şubat’ta neler yaşandığını, birçok siyasinin korktuğu ve söylemeye cesaret edemediği o askeri darbelerin Türkiyemize neler kaybettirdiğini ya 27 Şubat günü ya da 28 Şubat günü bu kürsüden bütün belgeleri ile ulusuma açıklayacağım” dedi.

“28 Şubat’ın ne olduğunu, 28 Şubat günü bütün belgeleri ile ulusuma açıklayacağım”

28 Şubat hakkında önemli açıklamalar yapacağını söyleyen Sarıgül, “28 Şubat’ın ne olduğunu, 28 Şubat’ta neler yaşandığını, birçok siyasinin korktuğu ve söylemeye cesaret edemediği o askeri darbelerin Türkiye’mize neler kaybettirdiğini ya 27 Şubat günü ya da 28 Şubat günü bu kürsüden bütün belgeleri ile ulusuma açıklayacağım. Bir daha demokrasiyi tehlikeye sokmak isteyenleri, 28 Şubat mantığında olanların ne olduğunu o tezgahların nasıl hazırlandığını da o gün açıklayacağım” diye konuştu.