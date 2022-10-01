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Medya Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a: Yüreğin varsa sokağa çık
Medya

Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a: Yüreğin varsa sokağa çık

Mustafa Sandal, şiddet iddiasıyla velayetini kaybettiği 13 yaşındaki kızına bağırdığı anların ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar'a "Varsa yüreğin sokağa çık, 5 dakikan var Reha" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 11:24:00 -
Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a: Yüreğin varsa sokağa çık

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla açtığı davayı kazanarak geçici velayeti aldı.

Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Dava sonrası eski eşinin iddialarına maruz kaldığını ileri süren Uğur, Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı bir ses kaydını yayınladı.

"Allah cezanızı versin"

Uğur'un Instagram'dan "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" notuyla yayınladığı ses kaydı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mustafa Sandal: Varsa yüreğin sokağa çık

Twitter hesabından Reha Muhtar'a tepki gösteren Mustafa Sandal, "Kızına sözlü şiddette bulunan Reha Muhtar'ı kınıyorum! Kayıtta çocuğa söylüyorsun ya ben de sana söylüyorum; varsa yüreğin sokağa çık, 5 dakikan var Reha! Bak bakalım kaç kişi yüzüne tükürecek? Savunmasız bir kız çocuğuna baskı kurmakla olmuyor bu işler" dedi.

 

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Yorumlar

nur

zamanında herkesin özel hayatını kalbura çeviriyor delik deşik ediyordu habermis gibi ,keser döner sap döner birgün hesap döner.

mehmed

yaw hangimiz cocuguna hic bagirmamistir, dogru olalim. muhtari gunahim kadar sevmem ama bi bagirmayida bukadar buyutmemek lazim. mustafada renklamini yapmis o cocugun uzerinden... ne çak...dir o.
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