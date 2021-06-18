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Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı
Spor Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı
Spor

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

Kocaelispor ile 3 senelik anlaşma imzalayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yoğun bakıma alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 14:21:00 -
Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

Sene başında Kocaelispor ile 3 senelik anlaşma imzalayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yoğun bakıma alındı. Akciğerleri ile ilgili bir süredir problem yaşayan Akçay’ın rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kocaelispor’la sene başında 3 senelik sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, kısa bir süre koronavirüs tedavisi de görmüştü.

Koronavirüsü ağır bir şekilde geçiren ve akciğerlerinde problem yaşayan Akçay, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Mustafa Reşit Akçay, daha önce koronavirüsün ağırlaşması ile beraber son maçlarda takımın başında solunum cihazıyla birlikte yer almıştı. 1. Lige yükselen Kocaelispor’un sezon sonunda ise takımın başında yer alamamıştı.

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