Mustafa Öztürk ne dedi, neden gündemde?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk, kullandığı skandal kelimelerle sosyal medyada gündeme oturdu. Bir konuşmasında Kur’an-ı Kerim’le ilgili yaptığı açıklamasında ayetlerden örnek vererek “Bu Allah’ın dili olabilir mi?” ifadelerini kullanınca sosyal medya kullanıcıları tarafından linç yedi. Sosyal medya da gündeme oturan Mustafa Öztürk kullanıcıları, “Sosyal medya tepki toplayan Mustafa Öztürk kimdir? Mustafa Öztürk nerede görev yapıyor?” sorusunu arama motorlarında sıkça araştırıyor. Kutsal kitabımıza dil uzatan Öztürk'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine vatandaşlar görevinden ihraç edilmesini istedi. Peki, Sosyal medya tepki toplayan Mustafa Öztürk neden gündemde?

Mustafa Öztürk neden gündemde?

Video kaydıyla sosyal medyada gündem olan Mustafa Öztürk’ün sözlerine vatandaşlardan tepki yağdı. Ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, Kur’an-ı Kerim ile ilgili sözleri vatandaşların büyük tepkilerine neden oldu. Kutsal kitabımız hakkında ileri geri konuşan Öztürk hakkında sosyal medya da hashtag açılarak ihraç çağrısında bulunuldu.

Ayetlerdeki kelimeleri argo bir lisana indirgeyip çevirmekle suçlanan Öztürk'ün konuşmasına sosyal medyada tepki yağdı.

Karar Gazetesi yazarı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah’ın dili olabilir mi?” ifadelerini kullandı. Kutsal kitabımıza dil uzatan Öztürk'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar, "Böyle bir adam fakültelerde gençlerimizi zehirliyor" diyerek Mustafa Öztürk'ün ihraç edilmesini istedi.

Mustafa Öztürk kimdir?

Akademisyen, ilahiyat profesörü, araştırmacı yazar. 8 Kasım 1965'te Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde doğdu. 1983’te Giresun İmam-Hatip Lisesi’nden, 1987’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun’da öğretmen olarak görev yaptı. 1998’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Muvaffakuddîn el-Kevâşî: Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2001’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2002’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği” isimli teziyle doktorasını tamamladı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından “Kur’an ve Aşırı Yorum” adıyla yayımlandı.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, hâlen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı ve Temel İslam Bilimleri bölüm başkanı olarak görevini sürdürmektedir.