Mustafa Özbey kimdir? 104 emekli amiral Mustafa Özbey gözaltına aldı mı?

Gelen son dakika haberine göre; Aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu 'Montrö' bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alındı.

Mustafa Özbey kimdir?

104 emekli amiralen milli iradeyi hedef alan sözde bildiriye imza atanlar arasında yer alan Mustafa Özbey, 1946 yılında Ankara’da doğdu. 1960 yılında Deniz Lisesine giren Mustafa Özbey, 1967 yılında teğmen rütbesinde donanmaya katıldı. 1974-76 yılları arasında Deniz Harp Akademisi eğitimini tamamladıktan sonra, Kurmay Yüzbaşı olarak Genelkurmay Başkanlığı’nda yeni görevine başladı. 1976-1992 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında ileri eğitim programlarına devam etti ve NATO Karargahı/Brüksel’de üç yıl Kuvvet Planlama Subayı olarak görev yaptı. Aynı dönemde, gemi komutanlıkları komodorluğu yaptı. 1992 yılında Tuğamiral rütbesine terfi eden darbe sevdalısı Mustafa Özbey, Deniz Kuvvetleri Plan ve Prensipler Başkanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1996 yılında Tümamiral rütbesine terfi ettikten sonra, Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs Daire Başkanlığı, Mayın Filosu Komutanlığı ve Donanma Kurmay Başkanlığı görevlerini yaptı. 2001 yılında kendi isteği ile emekli oldu.