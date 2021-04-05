  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cunta severlere Altun'dan tepki: Hala darbelerden medet umuyorlar

Kimler kimlerle beraber: PKK sevici Hasan Cemal'den 104 amiral eskisine destek!

Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu! Dikkat çeken 'Türkçe' ayrıntısı

Darbe imasında bulunan amirallerden birbiri ardına açıklamalar: Utanmadan mağdur edebiyatı yapıyorlar!

Canlı yayında 104 amiral tartışması! Bayrakçı ve Birinci masaları yumrukladı

Şaşırtmadı: Darbe bildirisinde Koç ayrıntısı!

Amiraller gibi diplomatlarda bir bildiri yayımlamıştı: Aynı soruşturma onlara da açılacak!

Muharrem İnce'den tepki çeken bildiri açıklaması! Böyle savunmaya çalıştı

Fazıl Say'dan CHP'ye eleştiri yağmuru! Önce çaktı, sonra gazladı

Darbe imalı bildiriye öncülük edenler belirlendi: Soruşturma TCK 316'dan açıldı!
Biyografi Mustafa Özbey kimdir? 104 emekli amiral Mustafa Özbey gözaltına aldı mı?
Biyografi

Mustafa Özbey kimdir? 104 emekli amiral Mustafa Özbey gözaltına aldı mı?

Mustafa Özbey kimdir? Milli iradeye yayımladıkları sözde bildiri ile parmak sallayan 104 emekli amiral artığı için şimdi hesap vakti. 104 emekli amiral tarafından gece yarısı paylaşılan darbe imalı bildiride imzası bulunanlar arasında Mustafa Özbey de yer aldı. Hadsiz bildiiriye tepkiler gelmeye devam ederken savcılık, soruşturma kapsamında 104 emekli amiral için harekete geçti. Peki Mustafa Özbey kimdir? 104 emekli amiral Mustafa Özbey gözaltına aldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 08:37:00 - 2021-04-05 08:39:46
Mustafa Özbey kimdir? 104 emekli amiral Mustafa Özbey gözaltına aldı mı?

Gelen son dakika haberine göre; Aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu 'Montrö' bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alındı. 

Mustafa Özbey kimdir?

104 emekli amiralen milli iradeyi hedef alan sözde bildiriye imza atanlar arasında yer alan Mustafa Özbey, 1946 yılında Ankara’da doğdu. 1960 yılında Deniz Lisesine giren Mustafa Özbey, 1967 yılında teğmen rütbesinde donanmaya katıldı. 1974-76 yılları arasında Deniz Harp Akademisi eğitimini tamamladıktan sonra, Kurmay Yüzbaşı olarak Genelkurmay Başkanlığı’nda yeni görevine başladı. 1976-1992 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında ileri eğitim programlarına devam etti ve NATO Karargahı/Brüksel’de üç yıl Kuvvet Planlama Subayı olarak görev yaptı. Aynı dönemde, gemi komutanlıkları komodorluğu yaptı. 1992 yılında Tuğamiral rütbesine terfi eden darbe sevdalısı Mustafa Özbey, Deniz Kuvvetleri Plan ve Prensipler Başkanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1996 yılında Tümamiral rütbesine terfi ettikten sonra, Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs Daire Başkanlığı, Mayın Filosu Komutanlığı ve Donanma Kurmay Başkanlığı görevlerini yaptı. 2001 yılında kendi isteği ile emekli oldu. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında 104 amiral tartışması! Bayrakçı ve Birinci masaları yumrukladı
Gündem

Canlı yayında 104 amiral tartışması! Bayrakçı ve Birinci masaları yumrukladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı ve AK Parti MKYK üyesi Hukukçu Mücahit Birinci arasında 104 eski amiralin yayınladığı sözde bildiri tartışılı..
Türker Ertürk kimdir? 103 emekli amiral bildiri yayınlayan isimler
Biyografi

Türker Ertürk kimdir? 103 emekli amiral bildiri yayınlayan isimler

28 Şubat karanlık zihniyetinin kalıntıları arasında yer alan, darbe yanlısı 103 emekli sözde amiral, Montrö Sözleşmesi’ni bahane ederek, meş..
Gerilim had safhada! Bölgede savaş her an patlak verebilir
Dünya

Gerilim had safhada! Bölgede savaş her an patlak verebilir

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas gerilimi giderek tırmanıyor. Rusya'ya karşı harekete geçen Ukrayna ordusu sınır hattına çok sayıda zırhl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay