Mustafa Masatlı kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı. 2015 tarihinde Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı görevine atanmıştı. Peki Ardahan Valisi olan Mustafa Masatlı kimdir? Mustafa Masatlı nereli ve kaç yaşında? Mustafa Masatlı daha önce nerelerde görev yaptı?

Mustafa Masatlı kimdir?

26.11.1969′ da Sungurlu’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara ve Sungurlu’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. C.Ü. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi A.B.D.’nda Yüksek Lisans yaptı. Mesleğe 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak başladı. 8 ay süre ile İngiltere’de bulundu. Küre (Kastamonu) ve Yapraklı (Çankırı) Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Ulaş (Sivas), Bahçesaray (Van), Demre (Antalya), Alaçam (Samsun), Gerede (Bolu), Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı’ndan sonra 28.07.2015 tarihinde Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı görevine başladı. İyi derecede İngilizce bilen Mustafa Masatlı evli ve 2 çocuk babasıdır.