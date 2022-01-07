Mustafa Kurnaz'dan şoke eden saldırı iddiası: Camlarınızı keçe ile kapatın! 36 saat içinde...

Araştırmacı Yazar Mustafa Kurnaz, koronavirüsün ardından elektromanyetik pandeminin yaşanacağını söyledi.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programına katılan Mustafa Kurnaz, bu kez insanlığa elektromanyetik dalgalar ile saldırılacağını söyledi.

Kurnaz yaptığı açıklamada, "2022 yılı içinde elrktromanyetik bir pandemi yaşayacağız. Mart ayında Cern laboratuvarındaki nükleer fizyon ateşlendiğinde hissetmeye başlayacağız. Bu pandemide hedef insanın kalbidir. Adamlar büyün silahlarla buradan saldırıyorlar. Bu pandemiden nasıl korunacağız? Eski mağbetlerimizin bütün çatıları kurşunla kaplıdır. Kurşun bütün elektromanyetiğe karşı kalkan görevi görür. Çamur, toprak kalkan görevi görür. Hiçbir şey yapamıyorlarsa keçe alsınlar. Camlarını keçe ile kapatsınlar. 36 saat içinde farkı görecekler. Rahat bir şekilde uyuyabilecekler" dedi.