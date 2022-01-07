  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mustafa Kurnaz'dan şoke eden saldırı iddiası: Camlarınızı keçe ile kapatın! 36 saat içinde...
Gündem

Mustafa Kurnaz'dan şoke eden saldırı iddiası: Camlarınızı keçe ile kapatın! 36 saat içinde...

Araştırmacı Yazar Mustafa Kurnaz, 2022 yılında dünya genelinde elektromanyetik pandemi yaşanacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 12:35:00 -

Araştırmacı Yazar Mustafa Kurnaz, koronavirüsün ardından elektromanyetik pandeminin yaşanacağını söyledi.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programına katılan Mustafa Kurnaz, bu kez insanlığa elektromanyetik dalgalar ile saldırılacağını söyledi.

Kurnaz yaptığı açıklamada, "2022 yılı içinde elrktromanyetik bir pandemi yaşayacağız. Mart ayında Cern laboratuvarındaki nükleer fizyon ateşlendiğinde hissetmeye başlayacağız. Bu pandemide hedef insanın kalbidir. Adamlar büyün silahlarla buradan saldırıyorlar. Bu pandemiden nasıl korunacağız? Eski mağbetlerimizin bütün çatıları kurşunla kaplıdır. Kurşun bütün elektromanyetiğe karşı kalkan görevi görür. Çamur, toprak kalkan görevi görür. Hiçbir şey yapamıyorlarsa keçe alsınlar. Camlarını keçe ile kapatsınlar. 36 saat içinde farkı görecekler. Rahat bir şekilde uyuyabilecekler" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay