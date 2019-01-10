Mustafa Kurdaş Saadet Partisi Küçükçekmece belediye başkan adayı olmasından sonra Mustafa Kurdaş’ın kim olduğu araştırılıyor. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni olan Mustafa Kurdaş, Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği‘nde de bulundu. Kurdaş halen Medya ve İletişim Derneği (MedyaDer) Genel Başkanlığı görevini yürütmekte. Peki Mustafa Kurdaş kimdir, nerelidir? İşte SP Küçükçekmece belediye başkan adayı Mustafa Kurdaş’ın hayatı…

Mustafa Kurdaş kimdir?

Mustafa Kurdaş,1971 yılında Giresun ‘da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ‘da yaptı. Bakırköy İmam Hatip Lisesi‘nden mezun oldu. Üniversite öğrenimi için 1990 yılında Ankara‘ya gitti. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü‘nü bitirdi. Fakültenin ikinci sınıfından itibaren Millî Gazete‘de faal gazetecilik mesleğine başladı. 1992‘den beri Milli Gazete‘ye hizmet veren Mustafa Kurdaş Parlamento Muhabirliği ve Ankara İstihbarat Şefliği görevlerinde bulundu. Uzun süre Mustafa Yılmaz ile birlikte kaleme aldığı Kulis Ankara yazılarıyla okuyucularımızla buluşan Kurdaş, bir dönem TV5 Ankara Temsilciliği yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği‘nde de bulunan Kurdaş halen Medya ve İletişim Derneği (MedyaDer) Genel Başkanlığı görevini yürütüyor. Kurdaş, aynı zamanda Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi‘dir. Mustafa Kurdaş evli ve üç çocuk babasıdır.