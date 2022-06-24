Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a çok sert tepki
Türkücü Mustafa Keser kendisine dava açan Bülent Ersoy'a tepki göstererek, “Ben hakaret etmedim. Kendisi canlı yayında ‘Kürdo’ diyerek milyonlarca kişinin gözü önünde beni küçük düşürmüştür” dedi.
Geçen yıl yayınlanan “Benzemez Kimse Bize” adlı TV programını beraber sunan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in birbirlerine açtığı dava, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.
Ersoy, “Seni diva değil divan yaparlar” sözü nedeniyle Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açmış, Keser de asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını öne sürerek 1 liralık karşı dava açmıştı.
Duruşmaya katılan Keser, Ersoy’u ayrımcılık yapmakla suçladı, “Ben hakaret etmedim. Kendisi canlı yayında ‘Kürdo’ diyerek milyonlarca kişinin gözü önünde beni küçük düşürmüştür” dedi. Mahkeme, Ersoy’un tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.