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Gündem "Mustafa Keser, kalp krizinden hayatını kaybetti" iddiası ortalığı karıştırdı!
Gündem

"Mustafa Keser, kalp krizinden hayatını kaybetti" iddiası ortalığı karıştırdı!

'Benzemez Kimse Bize' programının bitmesinin ardından yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen 76 yaşındaki şarkıcı Mustafa Keser ile ilgili sosyal meydada şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yer alan, Mustafa Keser'in kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği şeklindeki iddialar ortalığı karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 18:20:00 -
"Mustafa Keser, kalp krizinden hayatını kaybetti" iddiası ortalığı karıştırdı!

Son olarak Benzemez Kimse Bize programının bitmesinin ardından Bülent Ersoy ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Mustafa Keser ile ilgili kalp krizi geçirdiği iddiası ortaya atıldı. Hakkında 'öldü' şeklinde haberler yapılan ve sağlık durumu merak edilen Mustafa Keser yaşanan olaya isyan ederek Instagram hesabından bir video yayınladı.

'Allah herkesin içinden geçeni başına versin'

Mustafa Keser hakkında çıkan iddiaları 'Böyle bir şey yok, sapasağlamım' diyerek sert ifadeler kullandı:

''Selamın aleyküm sevgili, değerli dostlarım. Şu anda Niğde havalimanına geldim, bu akşam konserim var. Dostlarım aradı. YouTube'de şerefsizler ya da şerefsizin biri hakkımda yanlış şeyler yazmış. Bu açıklamaları yaptıktan sonra kalp krizinden ölmüşüm... Eş dost kan revan içindeler. Sağolsunlar arayan arayana. Böyle bir şey yok. Allah'ın izniyle sapasağlamım bakın. Allah herkesin içinden geçeni başına versin diyorum, o kadar.''

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