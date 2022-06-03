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Gündem Mustafa Kemal'in Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı paylaşmışlardı! Tepkilerin ardından harekete geçildi
Gündem

Mustafa Kemal'in Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı paylaşmışlardı! Tepkilerin ardından harekete geçildi

Mustafa Kemal'i Kabe üstünde otururken montajladıkları görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak büyük bir provokasyona imza atan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 23:20:00 -
Mustafa Kemal'in Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı paylaşmışlardı! Tepkilerin ardından harekete geçildi

Mustafa Kemal'in, Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kabe'nin üzerine oturuyormuşcasına montajlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğrenci olduğu iddia edilen şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Gözaltı talimatı verildi

Savcılık tarafından ayrıca, şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği de öğrenildi.

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