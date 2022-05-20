Mustafa Kemal’in değil Evren’in askerleri! Bugün savunup ardından koştukları birçok şey, darbecilerin eseri!

Yavuz Selim İstanbul

Atatürk Havalimanı’nın bir bölümüne dünyanın en büyük şehir içi parkı yapılmasına çağdışı ve sığ anlayışla “Atatürk adını silmek için yapıyorlar” diyerek karşı çıkan zillet zihniyeti, oraya “Atatürk” ismini 12 Eylül darbecisi Kenan Evren’in verdiğini görmezden gelirken, aynı kesimin bugün kutladığı milli günlerin ve değer verdikleri büstlerin birçoğunun darbeci Evren’in ürünü olduğu kaydedildi. Resmi kayıtlara göre; Yeşilköy Havalimanı’nı Atatürk Havalimanı yapan da, 23 Nisan kutlamalarına “Çocuk Bayramı” ismini veren de, Öğretmenler Günü’nü M.Kemal’in kara tahtaya latin harflerini yazdığı 24 Kasım olarak belirleyen de, “Atatürk milliyetçiliği” lafzını Anayasa’ya sokan da, 1981’i “Atatürk Yılı” ilan eden de, okulları ve şehir meydanlarını M. Kemal büstleriyle dolduran da 12 Eylül darbecisi Kenan Evren. 12 Eylül darbecilerinin “Atatürkçülük” maskesiyle gerçekleştirdiği icraatlardan bazıları:

Yeşilköy Havalimanı’ydı

1953 yılında uluslararası hava trafiğine açılan Yeşilköy Havalimanı’nın ismi 29 Temmuz 1985’te Kenan Evren tarafından “Atatürk Havalimanı” yapıldı.

23 Nnisan bile onun eseri

Mustafa Kemal zamanında Hâkimiyet-i Milliye Bayramı, 27 Mayıs 1935’te “23 Nisan günü Ulusal Egemenlik Bayramı” diye kutlanan milli gün, Kenan Evren’in kararıyla 17 Mart 1981’de çıkarılan kanunla “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” yapıldı.

Bir öğretmenler günü eksikti

Bütün dünyada 5 Ekim’de kutlanan Öğretmenler Günü, M.Kemal’in Gülhane’de kara tahtaya Latin alfabesi harflerini karaladığı güne atfen Kenan Evren’in isteği üzerine 24 Kasım 1981 tarihinde Türkiye’de kutlanmaya başlandı ve hala öyle devam ediyor. Akit’in ulaştığı tozlu arşiv raflarında 12 Eylül rejiminin Mustafa Kemal’i adeta ilahlaştıran söylem ve uygulamaları gözler önüne seriliyor. Kemalistlerin günümüzdeki Atatürk sevdasının temellerini atan darbeci Evren’in her konuda Atatürk ve Atatürkçülüğün referans noktası olarak belirlediğini açığa çıkaran 12 Eylül sürecinin medyaya yansıyan beyanatlarından bazıları şöyle:

12 Eylül, Atatürk’ün vasiyeti

“Evren: Atatürk Kutsal bir idealdir” (10 Kasım 1980 Cumhuriyet), “12 Eylül’ün İdeolojisi Kemalizm’dir” (17 Eylül 1980 Milliyet), “Ana hedef Atatürkçülük” (13 Eylül Cumhuriyet), “12 Eylül icraatları Atatürk’ün vasiyeti” (20 Ekim 1983 Tercüman), “Ne sağında ne solundayız Atatürk’ün yolundayız” (16 Temmuz 1983 Milliyet), “Evren: Atatürk yolundan başka yol yok” (23 Nisan 1983 Milliyet), “Çocukların Atatürk İlkelerini öğrenmesi gerek” (24 Nisan 1983 Milliyet), “Tutuklular Atatürk’ün söylevlerini ezberliyor” (8 Aralık 1980 Milliyet),

Atatürk sigarası çıkarılıyor!

“Atatürkçü karma ekonomi esas alınmalıdır” (18 Ekim 1982 Milliyet) “Gurur yılımız başladı” - “Atatürk Yılında Atatürk yolunda” (5 Ocak 1981 Milliyet-Tercüman), “Atatürk Milliyetçiliği Kavramı Anayasa’ya girdi” (18 Ağustos 1982 Tercüman), “Tekel Atatürk sigarası çıkarıyor” (23 Kasım 1980 Cumhuriyet). Hayatın her noktasında Kemalizm’i topluma dayan 12 Eylül darbecileri, “Atatürk Yılı” ilan ettikleri 1981’de M. Kemal’in 100. Doğum yılı için özel sektörden para toplamıştı. Özel sektörün 1981 yılında yapılacak kutlamalara maddi destek sağlaması talep edilmiş ve bu doğrultuda bağış yapanlara kolaylık sağlanacağı açıklanmıştı. Bu tuhaflığı “Ata’nın 100. doğum yıldönümünde yapılan bağışlar gider sayılacak” başlıklı haberle Milliyet gazetesi 16 Kasım 1980’de yayınlamıştı.

Karşı yayınlar yapana kilit

Medya üzerinde de büyük baskı kuran 12 Eylül cuntacıları, M.Kemal döneminde yayın yapmasına izin verilen tek gazete olan ve Kenan Evren’i de destekleyen Cumhuriyet gazetesini “Atatürk’e dil uzattığı” gerekçesiyle kapatmıştı. Milliyet gazetesi bu yasaklamayı 12 Kasım 1980’de ilk sayfasından şu şekilde duyurmuştu: “Cumhuriyet gazetesinin yayımı ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.”